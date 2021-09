Gli sviluppatori di Houseparty hanno deciso che è il momento di dire basta

NEW YORK - I creatori di Houseparty, popolare applicazione per videochiamate che ha vissuto un vero e proprio boom nel corso della pandemia, hanno annunciato che interromperanno gli aggiornamenti a partire dal prossimo mese di ottobre.

«Non abbiamo preso la decisione alla leggera» hanno spiegato sul proprio blog. «Abbiamo creato Houseparty per far sentire le persone come se fossero insieme anche quando erano fisicamente separate, e non possiamo ringraziarti abbastanza per esserti rivolto a Houseparty per i momenti importanti della tua vita».

Il primo passo è la rimozione immediata di Houseparty dagli app store, mentre per gli utenti esistenti continuerà a funzionare fino alla chiusura di ottobre. «Condivideremo ulteriori aggiornamenti, se necessario, tramite notifiche in-app».

I prossimi passi - Il team alla base di Houseparty «sta lavorando alla creazione di nuovi modi per avere interazioni sociali significative e autentiche su scala metaverse in tutta la famiglia Epic Games». Da quando si è unito a Epic, «la visione sociale e la tecnologia di base del team di Houseparty hanno già contribuito a nuove funzionalità utilizzate da centinaia di milioni di persone in Fortnite e dagli sviluppatori di tutto il mondo. Di conseguenza, non possiamo dare all'app o alla nostra community l'attenzione che merita». Sempre da ottobre la modalità Houseparty di Fortnite non sarà più disponibile per l'uso.

«Speriamo che i ricordi che hai creato dureranno tutta la vita», concludono gli sviluppatori della app.