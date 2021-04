Crollo del Bitcoin, bruciato il 22% in sette giorni

NEW YORK - Settima seduta in ribasso in otto giorni per il Bitcoin, che è scivolato sotto i 50'000 dollari, per un calo totale del 22% in sette giorni e 300 miliardi di dollari bruciati.

A causare il crollo, secondo gli analisti, potrebbe esserci l'ipotesi di un drastico aumento delle tasse sulle plusvalenze dei redditi alti, ventilata dall'amministrazione di Joe Biden.

La moneta virtuale ha perso il 5,8% scendendo a circa 48'596 dollari: è la prima volta dall'8 marzo che il valore è inferiore a 50'000 dollari.

JPMorgan e Tallbacken Capital Advisors LLC avevano recentemente avvertito su un potenziale ulteriore ribasso della criptovaluta, dopo il record di 64'870 dollari toccato il 14 aprile.