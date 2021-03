Se gli auguri te li fa una star, Cameo ormai vale più di un miliardo

NEW YORK - Farsi fare gli auguri di compleanno, o mandare un messaggio d'incoraggiamento da Carlton di “Willy il principe di Bel-Air”, Mahoney di ”Scuola di Polizia” o da Sting (ma il wrestler)?

Soprattutto in questo periodo di pandemia, si può fare. E così attori, ex-sportivi e personalità dello showbiz americano si sono messi in fila per prestare le loro manciate di minuti - ovviamente dietro compenso - sulla piattaforma Cameo. Basta scegliere il proprio preferito fra una nutrita lista, mandare la richiesta, pagare e... aspettare.

Da stranezza, il servizio si è trasformato in una realtà in grado di far girare parecchi soldi, come conferma anche il recente interesse da parte degli investitori. Come riportato da TechCruch, infatti, attualmente Cameo - dopo una nuova tornata di fondi da 100 milioni - verrebbe più di 1 miliardo di dollari.

«La pandemia ha alzato la pressione anche su chi lavora nello spettacolo e nell'intrattenimento», spiega il CEO Steven Galanis in un post su Medium, «così è cambiato il modo di gestire il proprio rapporto con i fan che, in risposta, si sono mostrati ricettivi in una maniera del tutto nuova. È una sorta di "economia delle connessioni" che fino a questo momento non c'era».

Oltre ad attori, scrupolosamente ordinati e navigabili per serie/film, ci sono anche atleti, cantanti e altre personalità note. Nota d'interesse per gli appassionati di disco su ghiaccio, le leggende a disposizione per un messaggio di saluto, si sprecano.

Quanto costa? Dipende, si va dai 60 dollari fino a un massimo di 2'500 (Caitlin Jenner) per un singolo videomessaggio. La media è però attorno ai 150. Se si è soddisfatti, o meno, dopo si può anche lasciare una valutazione in stelline.