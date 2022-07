I rubinetti di Putin e «l'all in» dell'Europa

Se oggi, come detto, l'aria sembra soffiare in una direzione favorevole, ieri la storia era ben diversa. La proposta della Commissione europea di razionare i consumi, per scongiurare l'impatto di un eventuale "worst-case scenario" in vista dell'inverno - che, in parole poverissime, potrebbe avverarsi nel caso la Russia dovesse decidere di chiudere del tutto i suoi rubinetti - ha incontrato qualche opposizione tra i 27. In Italia. In Francia, che si è messa "di traverso" sui tagli uniformi del 15%, spingendo per una soluzione coordinata. In Polonia, che ieri dichiarava che non avrebbe dato luce verde alla proposta di taglio.