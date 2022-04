Russia e Arabia Saudita rafforzano i legami

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica con il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman durante la quale le parti hanno espresso l'impegno per «un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali». Lo riferisce l'agenzia Interfax citando il servizio stampa del Cremlino.

Russia e Arabia Saudita sono i due Paesi leader nell'Opec+, organizzazione di Paesi esportatori di petrolio. Gli Stati arabi maggiori produttori di greggio fanno parte del fronte di Paesi che non hanno aderito alle sanzioni contro la Russia, di cui fanno parte Cina, India, gli Stati dell'America Latina e dell'Africa e Israele.

Mosca sottolinea che oltre alla «cooperazione bilaterale, compresi i settori commerciale ed economico», Putin e Bin Salman hanno discusso la situazione riguardante l'Ucraina e una possibile soluzione del conflitto in Yemen. Le parti si sono inoltre dette soddisfatte per il «lavoro congiunto come membri dell'Opec+ per la stabilità del mercato globale del petrolio». Il Cremlino sottolinea che il colloquio è avvenuto su iniziativa saudita.