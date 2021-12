Cinquanta minuti al telefono con Biden, Putin «soddisfatto», ma...

MOSCA / WASHINGTON - Dopo la telefonata di ieri sera tra Joe Biden e Vladimir Putin, durata 50 minuti, il presidente russo si è detto «soddisfatto» del colloquio, ma ha messo in guardia Biden dall'adottare sanzioni contro Mosca. Biden ha espresso «sostegno» per la soluzione diplomatica in Ucraina ma ha sottolineato che gli USA e i suoi alleati «risponderanno in modo risoluto se la Russia invade ulteriormente l'Ucraina».

Putin, pur «soddisfatto» della telefonata avuta, ha detto al suo omologo americano che adottare sanzioni contro la Russia sarebbe «un errore colossale», riferisce il Cremlino. Mosca - aggiunge - vuole «risultati» sulle «garanzie» di sicurezza richieste.

Dal canto suo Biden ha detto che "progressi sostanziali" nel dialogo sull'Ucraina «possono avvenire solo in un ambiente di de-escalation piuttosto che di escalation», rende noto la Casa Bianca. Pur dando «sostegno» alla soluzione diplomatica, il presidente USA ha messo in chiaro che «gli Usa e i suoi alleati e partner risponderanno in modo risoluto se la Russia invade ulteriormente l'Ucraina».

Biden «ha anche espresso sostegno per la diplomazia, a cominciare dall'inizio del prossimo anno con il dialogo bilaterale sulla stabilità strategica, alla Nato tramite il Consiglio Nato-Russia, e all'Osce».