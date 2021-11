Kamala Harris sostituirà temporaneamente il presidente

WASHIGTON - Alla vigilia del suo 79esimo compleanno, Joe Biden si recherà oggi all'ospedale militare Walter Reed di Bethesda, alle porte di Washington, per sottoporsi al primo check-up di routine della sua presidenza. Lo ha annunciato la sua portavoce Jen Psaki.

L'ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute risalgono al dicembre 2019, quando il medico che poi ha ingaggiato alla Casa Bianca attestò che era un "uomo di 77 anni in salute e vigoroso, in grado di svolgere con successo i doveri della presidenza".

Biden tuttavia non ha mai reso noto da allora un rapporto medico sulla sua salute.

Il presidente Usa trasferirà il potere della presidenza alla sua vice Kamala Harris per un breve periodo di tempo quando sarà sotto anestesia per una colonscopia di routine nel suo primo check-up da presidente. Lo rende noto la Casa Bianca.

Anche l'allora presidente George W. Bush si sottopose alla stessa procedura nel 2002 e nel 2007, cedendo i poteri al suo vice, come prevede la costituzione.

Donald Trump invece nel 2019 fece la stessa visita di nascosto perché non voleva che il suo vice Mike Pence fosse nominato temporaneamente al suo posto mentre era sedato e per evitare di essere oggetto di scherno nei programmi tv di tarda serata, secondo le rivelazioni dell'ex portavoce di Trump e di Melania Stephanie Grisham nel suo libro "I'll Take Your Questions Now".