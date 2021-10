Il Governatore del Texas Greg Abbott vieta l'introduzione di un obbligo vaccinale

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

AUSTIN - Il Governatore del Texas Greg Abbott ha vietato a tutti gli enti attivi nel suo Stato - che siano statali o privati - di imporre ai propri dipendenti un obbligo di vaccinazione contro il coronavirus.

Lo ha dichiarato in giornata, emettendo anche un ordine esecutivo a riguardo, come riportato dai media statunitensi.

«Il vaccino contro il Covid è sicuro, efficace e la nostra migliore difesa contro il virus, ma dovrebbe rimanere volontario e mai forzato», ha detto il Governatore repubblicano a riguardo, che sin dall'arrivo dei primi preparati è stato uno dei leader più vivaci nell'opposizione ad un obbligo di vaccino, e alle misure Covid in generale.

In precedenza aveva infatti già revocato l'obbligo statale d'indossare la mascherina, e firmato un ordine simile a quello odierno diretto in particolare a scuole pubbliche e università, ciò che ha alzato l'ira della Texas Education Agency, che ha subito dichiarato che non lo avrebbe rispettato.

Il decreto odierno andrà a colpire anche grandi imprese e multinazionali con una presenza in Texas, come American Airlines, Facebook e Google, che impiegano un gran numero di persone all'interno dello Stato e che hanno richiesto in precedenza ai propri dipendenti di vaccinarsi.

Sebbene l'ordine esecutivo sia valido per legge, lo ricordiamo, potrebbe essere invalidato nel caso finisse oggetto di una revisione giudiziaria e venisse ritenuto «in violazione di leggi e norme statali».

È inoltre una mossa contro il Presidente statunitense Joe Biden, che il mese scorso ha invitato tutte le aziende del Paese ad introdurre un mandato vaccinale per il loro personale.