Accordo tra democratici e repubblicani per evitare il blocco delle attività amministrative

WASHINGTON - Il leader della maggioranza democratica al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha confermato che è stato raggiunto un accordo per un finanziamento provvisorio del governo federale.

I senatori sono quindi riusciti a evitare lo shutdown, ovvero il blocco delle attività amministrative. «Siamo pronti ad andare avanti», ha spiegato Schumer «Abbiamo un accordo per prevenire un arresto del governo, e dovremmo votarlo» nelle prossime ore.

L'intesa dovrebbe garantire il proseguimento delle attività federali fino al 3 dicembre. Nel caso in cui il disegno di legge non venisse approvato, invece, lo shutdown scatterebbe già venerdì. A far storcere il naso ai repubblicani - che lunedì hanno bloccato il documento che era già passato alla Camera di stretta misura - era stata l'estensione del tetto del debito. La nuova delibera non prevede l'aumento del limite d'indebitamento e fondi per i rifugiati afghani e per coloro che sono stati colpiti dall'uragano Ida e necessitano di aiuto, spiegano i media Usa.

Sono andate quindi a buon fine le mediazioni e il lavoro diplomatico per raggiungere l'intesa da parte dei vertici democratici e della stessa Casa Bianca.