Biden pronto a riconoscere il genocidio armeno

WASHINGTON D.C. - Il presidente americano Joe Biden riconoscerà come genocidio l'uccisione di 1,5 milioni di cittadini armeni per mano dell'Impero ottomano durante gli anni della Prima guerra mondiale. A riferirlo è il New York Times, precisando che l'annuncio ufficiale è atteso per la giornata di sabato, in cui ricorre il 106esimo anniversario dell'eccidio.

Seguendo quanto già fatto da una trentina di paesi, Biden sarà così il primo tra i presidenti americani a compiere questo passo. Un gesto che farà sicuramente rumore ad Ankara, complicando le già tese relazioni con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.