WASHINGTON D.C. - Donald Trump ha lasciato poco fa la Casa Bianca per l'ultima volta da presidente degli Stati Uniti, assieme alla moglie Melania.

Poco dopo le 8 del mattino (le 14 in Svizzera), il presidente uscente ha parlato per pochi secondi con alcuni giornalisti prima di salire a bordo dell'elicottero che lo ha portato (in pochi minuti) fino alla base aerea di Andrews, nel Maryland, dove è prevista una breve cerimonia di addio prima del ritorno - a bordo dell'Air Force One - a Palm Beach.

«Abbiamo fatto così tanto insieme»

«Sono stati quattro anni incredibili. Abbiamo fatto così tanto insieme», ha detto Donald Trump appena sceso dall'elicottero, ringraziando la sua famiglia, i suoi collaboratori e la moglie Melania, a cui ha subito ceduto la parola. «Essere la vostra first lady è stato il mio più grande onore».

«Non avete idea di quanto abbia lavorato duramente questa famiglia. Potevano vivere una vita molto più facile, e invece, hanno fatto un lavoro fantastico», ha proseguito Trump, fra gli applausi dei presenti, ricordando quanto fatto nel corso del quadriennio.

«Combatterò sempre per voi. Vi seguirò. Vi ascolterò. E posso dirvi che il futuro di questo Paese non è mai stato migliore», ha detto il presidente uscente, augurando «buona fortuna e grande successo alla nuova amministrazione. Hanno una base sulla quale costruire qualcosa di eccezionale». E infine, una promessa: «Torneremo in qualche modo. State bene. Ci rivedremo presto».

Pence assente

Nel frattempo, la CNN ha riferito che il vicepresidente uscente Mike Pence non era presente questa mattina alla Casa Bianca e non presenzierà neanche alla cerimonia in Maryland. I due si sarebbero già salutati ieri sera.

keystone-sda.ch / STF (SHAWN THEW)