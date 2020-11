Tante donne nella squadra di governo di Joe Biden

WASHINGTON D.C. - Joe Biden fa un passo avanti nella creazione della sua squadra di governo. In attesa di scegliere i componenti dell'esecutivo, il presidente eletto degli Stati Uniti ha annunciato i nomi di nuovi membri dello staff che lo affiancherà alla Casa Bianca, quello che sarà guidato dal capo di gabinetto Ron Klain.

Si tratta di figure molto legate all'ex-vicepresidente e che in diversi ruoli hanno contribuito in maniera determinante al successo della sua campagna elettorale. Pesante la presenza femminile rispetto alla Casa Bianca di Trump.

I nomi che spiccano su tutti sono quello di Jennifer O'Malley Dillon, manager della campagna di Biden scelta come vice capo dello staff, e quello di Mike Donilon, lo stratega della campagna di Biden che sarà consigliere politico del presidente.

C'è poi Steve Ricchetti, ex presidente della campagna ed ex chief of staff di Biden quando era vicepresidente, nonché consigliere della Casa Bianca ai tempi di Bill Clinton e di Barack Obama: ora sarà consulente legale del presidente.

Ad affiancarlo Dana Remus, che ha guidato il team legale della campagna Biden-Harris. Mentre Annie Tomasini, capo dello staff della campagna di Biden, è stata scelta come direttore delle operazioni dello Studio Ovale.

Julie Rodriguez, ex capo dello staff elettorale di Kamala Harris, sarà invece direttore dell'Ufficio degli affari intergovernativi della Casa Bianca. Nel team entra anche Anthony Bernalm, ex capo dello staff elettorale di Jill Biden, scelto nel ruolo di consigliere della first lady, mentre Julissa Pantaleon sarà il capo dello staff della first lady.

Infine entra nel gruppo anche Cedric Richmond, ex presidente del Black Caucus che raggruppa i membri del Congresso afroamericani, che sarà il direttore dell'ufficio che si occupa degli impegni pubblici del presidente.