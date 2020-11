14mila voti di differenza, in Georgia si riconterà manualmente

WASHINGTON D.C. - Il segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, annuncia che lo Stato procederà a un riconteggio manuale dei voti.

«Con i margini così stretti, sarà necessario contare a mano le schede in ogni Contea», spiega assicurando che l'operazione sarà effettuata in tempo per la certificazione dei risultati elettorali il 20 novembre.

Per la Georgia, da anni roccaforte dei repubblicani, nessuno dei media americani è stato in grado di proiettare un vincitore a una settimana dal voto.

Biden sarebbe 5 milioni di voti avanti a Trump - Joe Biden ha un vantaggio di 5 milioni di voti su Donald Trump. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, il presidente-eletto ha già conquistato 77'320'379 voti e Donald Trump 72'221'116.

In attesa di vedere come andranno a finire gli strascichi giudiziari dell'elezione, Trump è il primo candidato alla presidenza ad aver perso il voto popolare per due volte e il primo presidente a un solo mandato del 21esimo secolo. Nel 2016 Hillary Clinton vinse il voto popolare con un vantaggio di 2,8 milioni di voti.