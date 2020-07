La mascherina come simbolo politico: indigesta a Trump, lodata da Biden

WASHINGTON - «Questo quattro luglio la cosa più patriottica che si può fare è indossare la mascherina». È Joe Biden ad affidare a un tweet il suo pensiero, che è pure una dichiarazione politica.

In questo 4 luglio anomalo, vissuto dagli americani in regime di pandemia tutt'altro che finita, la mascherina è diventata un emblema dei contrapposti schieramenti politici. Essere a suo favore e indossarla è, in un certo senso, sposare la linea dei Democratici, mentre averla in antipatia rende molti vicini alla linea di Donald Trump.

Il tutto mentre il Paese ha raggiunto quota 2,8 milioni di contagi e i morti accertati per Covid-19 sono quasi 130mila. A proposito del numero sempre crescente di nuovi positivi, Trump prosegue a pensarla nello stesso modo: «Casi, casi, casi! Se non avessimo fatto così tanti test e con così alto successo, non avremmo che pochi casi. Se fai il tampone a 40 milioni di persone, avrai molti positivi» ha affermato su Twitter. Con frecciata ad «altri paesi» che, a suo dire, hanno pochi positivi perché non hanno fatto molti tamponi. Poi l'ennesimo attacco ai Fake News Media, che hanno ottenuto quello che volevano, ovvero molti positivi, proprio grazie alla massiccia campagna di tamponi messa in piedi dalla sua amministrazione, argomenta il presidente. In tutto questo «i decessi e gli altri importanti tassi di mortalità diminuiscono», ma i media a lui contrari non ne danno notizia, sostiene Trump, «e non lo faranno mai». Infine conclude: «Qualcuno ha bisogno dei ventilatori?».