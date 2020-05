Trump mette la mascherina, ma non davanti ai media?

WASHINGTON - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non sembrava aver indossato una maschera protettiva durante la sua visita a una fabbrica nello stato americano del Michigan - nonostante l'esplicita richiesta del Procuratore Generale del Michigan, Dana Nessel.

Sono state infatti le immagini televisive della visita a mostrare Trump senza protezioni allo stabilimento Ford di Ypsilanti, dove la casa automobilistica sta al momento producendo ventilatori per dare una mano nella crisi legata al coronavirus.

In precedenza, Dana Nessel aveva fatto notare a Trump che indossare una mascherina era attualmente obbligatorio in Michigan. «Questo vale anche per il Presidente degli Stati Uniti», aveva scritto la democratica nella lettera diretta alla Casa Bianca.

Trump ha detto ai giornalisti che in realtà aveva indossato una mascherina nella parte precedente del tour della fabbrica, aggiungendo: «Ma non volevo dare alla stampa il piacere di vederlo». Il Presidente ha poi mostrato la maschera che ha detto di aver indossato, sottolineando che lui stesso e tutti quelli che lo circondano sono stati testati («mi hanno testato questa mattina», ha detto Trump) per il coronavirus, e che quindi non hanno bisogno di indossarla. Infine ha detto che sono stati i dirigenti Ford a dirgli che in quest'area non era più necessario tenerla.

A visita terminata, Dana Nessel ha annunciato su Twitter che Trump ha rifiutato di indossare una maschera nonostante le ripetute richieste. E in una dichiarazione alla CNN ha aggiunto che: «Il Presidente è come un bambino importuno che si rifiuta di seguire le regole. Non è uno scherzo», ha spiegato al portale statunitense, aggiungendo che il comportamento di Trump è stato «estremamente deludente», viste le migliaia di persone in Michigan che sono morte a causa del coronavirus.

Secondo il Procuratore, Il Presidente non si è preoccupato della sicurezza della popolazione. In reazione alla discussione, i commenti degli americani online si sono susseguiti, da chi la vede una mossa politica della democratica Dana Nessel per minare la rielezione di Trump, a chi critica il tycoon per sottovalutare i rischi del Covid-19 e per non rispettare coloro che hanno perso la vita. In ogni caso, le mosse di Trump continuano a far discutere.

Comunque, lo ricordiamo, le linee guida della Casa Bianca stabiliscono che una maschera deve essere indossata se la distanza di sicurezza non può essere mantenuta. Trump, tuttavia, aveva già detto al momento della presentazione di tali linee guida che non avrebbe seguito la raccomandazione.

Aggiornamento - In seguito, è arrivato un messaggio anonimo all'emittente Nbcnews, dove si vede il Presidente Trump ritratto in una foto nella quale indossa una mascherina durante un altro momento del tour alla Ford. Le discussioni rimangono accese, e resta ancora da capire perché il Presidente non voglia farsi vedere dalla popolazione con la mascherina.

President Trump wears a mask during his tour of the Ford Rawsonville Components Plant in Ypsilanti, Michigan, where ventilators, masks and other medical supplies are being manufactured. https://t.co/UCqBVUEuBZ



📷 Anonymous pic.twitter.com/eiIFVNPVIh — NBC News (@NBCNews) May 22, 2020