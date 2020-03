Tutti d'accordo: l'Europa chiude le porte

BRUXELLES - I leader dei 27 paesi membri dell'UE hanno dato luce verde alla proposta della Commissione europea di introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l'UE, per un periodo di 30 giorni, per far fronte al coronavirus.

Ogni Stato attuerà la misura, in modo coordinato, ha spiegato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine di una videoconferenza con i capi di stato e di governo dell'Ue.

Michel ha anche reso noto che il vertice UE ha appoggiato il lavoro dell'Eurogruppo e le misure socio-economiche della Commissione, ha chiesto ai ministri dell'economia di monitorare la situazione e di adattare la risposta alla situazione in rapido cambiamento. «Faremo 'Whatever it takes' per ristabilire la fiducia e sostenere la ripresa rapidamente.»

«La settimana prossima terremo una nuova videoconferenza con i 27 leader dell'UE, e quindi non ci sarà il Consiglio europeo a Bruxelles previsto per giovedì e venerdì, ma ci sarà una nuova videoconferenza», ha annunciato Michel.