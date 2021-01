Ai ristoranti di Dubai ricevi uno sconto se sei vaccinato

DUBAI - In tempo di pandemia, alcuni ristoranti di Dubai hanno iniziato a offrire sconti ai clienti che sono stati vaccinati contro il coronavirus. I clienti devono mostrare la prova dell'inoculazione, come un certificato medico, per ottenere lo sconto.

Gli Emirati Arabi Uniti affermano di aver già vaccinato circa 2,5 milioni di persone della sua popolazione di circa 10 milioni, il secondo tasso più alto a livello mondiale dopo Israele.

«Diffondi l'amore, non il corona», dicono i volantini dei social media di tre ristoranti gestiti da Gates Hospitality, offrendo uno sconto del 10% ai residenti che hanno avuto la prima dose di vaccino e del 20% per coloro che ne hanno avute due.

Alcune persone hanno accolto con favore la mossa, che però ha anche suscitato perplessità nei social media. «Ci sono due modi per vederla: o è un'altra trovata di marketing, o è una vera motivazione per far vaccinare più persone», si legge ad esempio in un tweet.