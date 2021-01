Disney + lancia Star, un canale dedicato a un pubblico (un po' più) adulto

BERNA - Sarà disponibile in Svizzera a partire dal 23 febbraio un nuovo canale di Disney +, dedicato a serie e documentari per un pubblico adulto, che si chiamerà Star. A comunicarlo è la stessa azienda di Topolino nella giornata di oggi.

Cosa si potrà vedere, però, non è ancora chiarissimo. Stando a quanto riportato da Variety verranno inclusi nel catalogo produzioni televisive e film di partner e/o studios proprietari come FX, 20th Century Studios and 20th Television.

Per il mercato anglosassone sono confermati classici come "Lost", "24", "Desperate Houswives" e "X-Files" ma anche cult come "Alla fine arriva mamma" ("How I met your mother", ndr.), "I Griffin" "Prison Break" e "Atlanta". In alcuni portali americani si vocifera che potrebbe esserci anche "Grey's Anatomy".

Con le nuove serie e film arriverà anche una nuova impostazione per il parental control, via pin, che permetterà ai genitori di evitare che i figli finiscano per trovarsi davanti a contenuti per loro inappropriati.

Per quanto riguarda il catalogo disponibile in Svizzera si sa davvero poco. L'unica cosa certa è che per guardare Star non sarà necessario aggiungere alcunché all'abbonamento mensile di 9.90 fr.