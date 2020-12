“Cyberpunk 2077” «è ingiocabile», Sony lo ritira dal Playstation Store

TOKYO - Un kolossal in lavorazione da 7 anni, con costi milionari, e un lancio terrificante e ben al di sotto delle attese. Non stiamo parlando di un film hollywoodiano che ha floppato, ma di uno dei videogiochi più attesi di quest'anno “Cyberpunk 2077“ dell'azienda polacca CD Projekt che già aveva realizzato il fenomeno “The Witcher 3”.

Dopo diversi rinvii e un percorso di lavorazione tribolato è infine uscito su Pc e console (Playstation 4 e Xbox One) giusto settimana scorsa. A chi l'ha provato è però subito stato chiaro che il gioco era stato chiuso in fretta e furia. Oltre a innumerevoli bug, presenti in tutte le versioni, sono stati proprio i giocatori su console a trovarsi per le mani un prodotto grezzo, bruttino da vedere e a tutti gli effetti praticamente inutilizzabile.

A causa della potenza di calcolo non adeguata delle console il gioco, oltre a girare al di sotto dello standard per quanto riguarda la grafica, in diversi momenti praticamente si impianta e/o rallenta tanto da congelarsi. Sono stati in molti, fra utenti e critici, a definirlo «un prodotto del tutto ingiocabile».

Sull'aggregatore di recensioni Metacritic, la versione per console di “Cyberpunk 2077” si aggira attorno ai 54 punti su 100, un'insufficienza netta. Per questo motivo CD Projekt ha lanciato una campagna di rimborsi che si è però rivelata un caos totale, fra tentennamenti vari e scarsa coordinazione con Microsoft e Sony.

Sony ha quindi deciso di muoversi autonomamente, rimuovendo il gioco dal suo Playstation Store e risarcendo chi lo ha già comprato. È una mossa - e una presa di posizione - più unica che rara, anche considerando che si tratta di un titolo di primissimo piano.

Malgrado le controversie, l'azienda già il giorno dopo il lancio l'azienda aveva dichiarato di essere già rientrata nelle spese di produzione. Bisognerà vedere se sarà ancora così, una volta rimborsati tutti i clienti insoddisfatti.