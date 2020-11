5G: aziende e cittadini italiani sembrano disinteressati

MILANO - Il 5G abilita un numero elevato di applicazioni e nuovi servizi ad alta velocità ma in Italia il mercato è ancora agli albori e la maggior parte delle aziende che può beneficiare di questa tecnologia mostra poca consapevolezza sul tema: appena il 24% ha una solida conoscenza delle caratteristiche tecnologiche e delle potenzialità delle nuove reti.

Lo mette in luce una ricerca dell'Osservatorio 5G & Beyond della School of Management del Politecnico di Milano presentata oggi durante un convegno online. Secondo lo studio, inoltre, solo un italiano su quattro degli utenti internet ha acquistato o ha intenzione di comprare uno smartphone che supporti la rete 5G, il 34% sta valutando l'acquisto, mentre il 41% non è interessato.

Le aziende di tecnologia dell'informazione sono più pronte al 5G, ma meno della metà (48%) si sente già esperta del tema o ha avviato iniziative, mentre il 36% è ancora incerta sulle opportunità. Inoltre, sono 122 le sperimentazioni su casi d'uso condotte in Italia, in maggioranza dedicate al monitoraggio da remoto (35%), con applicazioni ad esempio in agricoltura e nelle smart city, e al miglioramento dell'esperienza dell'utente (20%), con soluzioni prevalentemente nei settori media e turismo.

«Le nuove reti 5G rappresentano una discontinuità netta con le generazioni precedenti», sostiene Antonio Capone, responsabile scientifico dell'Osservatorio 5G & Beyond. «Il 5G è una rivoluzione con tante possibilità di applicazione in molti settori: ma c'è un ecosistema ancora da costruire», aggiunge Marta Valsecchi, direttrice della stessa entità.