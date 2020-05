Potrebbe esserci l'accordo per salvare Lufthansa

BERLINO - Il governo tedesco e Lufthansa avrebbero trovato l'accordo per il salvataggio della compagnia aerea che sta affrontando perdite consistenti legate alla pandemia di coronavirus.

Lo riferisce l'agenzia Dpa sulla base di fonti vicine al dossier. Sull'intesa devono pronunciarsi adesso la Commissione europea, gli organi direttivi della compagnia e il comitato di coordinamento del fondo di stabilizzazione economica.

Secondo le fonti governative a cui si riferisce l'agenzia, l'accordo sarebbe stato preso nell'ambito del piano di salvataggio messo in campo dall'esecutivo tedesco. Questo prevede aiuti per 9 miliardi di euro e una partecipazione statale diretta del 20%, una quota comunque più bassa della soglia che dà il potere di bloccare le decisioni.

Nel momento peggiore della crisi Lufthansa - che come noto controlla Swiss - ha avuto a terra il 90% dei suoi aerei con perdite di circa 800 milioni di euro al mese. Il gruppo ha già annunciato un risanamento, e il ceo Cartsen Spohr ha più volte detto che in futuro la compagnia sarà più piccola. Le trattative con il governo di Angela Merkel sono durate per settimane: Spohr ha più volte fatto presente di non voler compromettere l'autonomia dell'impresa.

Il governo conferma - «Le trattative con la Lufthansa sono arrivate nella fase finale, ma non sono ancora concluse». Lo ha detto una portavoce del ministero dell'economia tedesca, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino.

Va ancora sentito il coordinamento del fondo di stabilizzazione, è stato sottolineato, e fino a quel momento non si possono anticipare dettagli, ha aggiunto.