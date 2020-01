Buffett, i Gates, Soros: ecco i maggiori filantropi a stelle e strisce

NEW YORK - Le disuguaglianze tra ricchi e poveri sono uno degli argomenti "caldi" del Forum economico mondiale in corso da oggi a Davos. Oltre a statisti, governanti e capitani d'azienda, nei Grigioni in questi giorni ci saranno anche alcuni dei principali filantropi mondiali.

Nelle scorse ore Forbes ha pubblicato i dati di uno studio, realizzato in collaborazione con un centro di ricerca della Florida, che dà conto dei 25 maggiori individui o istituzioni private attivi finanziatori di progetti solidali nel quinquennio 2014-2018. L'analisi va in particolare ad analizzare quanto denaro arriva effettivamente alle organizzazioni attive nei vari ambiti.

Al primo posto, per tutti i cinque anni, c'è Warren Buffett. Quello che forse è il più celebre investitore del mondo ha donato 14,7 miliardi di dollari nel periodo preso in considerazione, pari al 16,3% del proprio patrimonio. Buffett non ha finanziato progetti propri ma quelli scelti dagli amici della Fondazione Bill e Melinda Gates. Il fondatore di Microsoft e la moglie sono al secondo posto della speciale classifica, con donazioni che sfiorano i 10 miliardi di dollari.

Al terzo posto c'è George Soros: i suoi avversari (e una vasta platea mondiale) lo considerano quasi il Male incarnato, ma l'investitore di origini ungheresi ha donato 3,1 miliardi di dollari in cinque anni, corrispondenti a più del 37% delle sue fortune. Ai piedi del podio c'è il magnate Michael Bloomberg, attualmente in corsa alle primarie democratiche per la presidenza degli Stati Uniti.

In ottava posizione c'è Hansjörg Wyss. L'imprenditore nativo di Berna e ora residente in Wyoming, che da anni ha ceduto la società che ha fondato - la Synthes Usa, attiva nel settore delle tecnologie mediche - per dedicarsi alla filantropia a tempo pieno, ha donato 1,55 miliardi di dollari in cinque anni. I suoi finanziamenti hanno contribuito alla protezione di 8 milioni di ettari di territorio nell'Ovest degli Stati Uniti e di altri 2 milioni in giro per il mondo. La sua Fondazione Wyss collabora con partner locali per acquistare appezzamenti di terreno e impedire che vengano sfruttati.