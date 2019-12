Il fratello di Pablo Escobar lancia la sfida a Apple

NEW YORK - Il fratello dell'ex signore della droga Pablo Escobar lancia la sua 'sfida' a Apple. Roberto De Jesús Escobar Gaviria ha infatti presentato il suo nuovo smartphone pieghevole, l'Escobar Fold 1, e secondo lui avrà così successo da fare concorrenza all'iPhone.

Il telefono color oro, spiegano i media americani, costa 350 dollari, è compatibile con tutte le reti del mondo, funziona con Android 9.0, è alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Series e ha due fotocamere da 16 e 20 megapixel. Il fratello dell'ex leader del cartello di Medellin morto nel 1993, per pubblicizzare il suo prodotto ha quindi pubblicato video e foto con un gruppo di ragazze in lingerie.

«È un dispositivo completamente rivoluzionario nel mondo della telefonia mobile, Escobar ha eliminato tutti i rivenditori e i grossisti per offrire un vantaggio finanziario al consumatore», ha spiegato a Cnet il Ceo di Escobar Inc, Olof Gustafsson. «Questo settore era pieno di innovazioni, ora è diventato pieno di aziende che vogliono guadagnare - ha aggiunto - Non per niente Apple è l'azienda più redditizia al mondo. Escobar sta cambiando le cose».

Il fratello del capo del cartello Medellin, di cui era contabile, ha spiegato invece a Digital Trends che il suo telefono non avrà gli stessi problemi del Samsung Galaxy Fold: «Non può rompersi», ha detto, perché lo schermo è realizzato con «un tipo speciale di plastica».