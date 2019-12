Il networking sotto l'albero: i trucchi per cercare lavoro a Natale

LUGANO - Con le vacanze di Natale e poi Capodanno all'orizzonte tutto si distende e si rilassa. Se state cercando un impiego, però, non dovreste affatto mollare la corda, anzi!

Se è vero che inviare email e Cv quando molte aziende sono chiuse è controproducente, le Feste possono essere una delle migliori occasioni per fare networking.

Gli aperitivi di lavoro non ufficiali nei locali pubblici, in questo senso, sono l'opportunità perfetta per incontrare altri professionisti del vostro settore.

Non siate però troppo affamati però - consiglia Forbes - limitatevi a spiegare che siete in cerca di lavoro e chiedete consigli. Vista l'atmosfera informale, è probabile che il resto verrà da sé.

In questo senso anche le cene di famiglia, quelle allargate e piene di gente, potranno fornirvi informazioni su possibili opportunità così come nomi di persone da contattare per posti che potrebbero fare al caso vostro. E, a volte, anche una pulce ben piazzata nel giusto orecchio, può tramutarsi in un'opportunità concreta.

E fra una fetta di pandoro e uno zampone, ritagliatevi un po' di tempo per sistemare il vostro Cv e - in ogni caso - godetevele queste feste!