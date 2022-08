L’Italia piange Mario Fiorentini, il partigiano più decorato del Paese

Fiorentini si è contraddistinto durante la lotta contro il fascismo risultando uno degli uomini chiave della resistenza partigiana. Dopo la liberazione della Penisola, è entrato a far parte in qualità di agente dell'OSS (Office of Strategic Services), un servizio segreto statunitense. Fu tra i principali organizzatori dell’attentato di via Rasella a Roma il 23 marzo del 1944, contro un gruppo di militari nazisti. La bomba che esplose al passaggio dei soldati fece 33 vittime tedesche a cui si aggiunsero sei civili italiani.