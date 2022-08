Anonymous: «In corso un cyberattacco contro Taiwan»

Non solo: da poco prima delle 13.30 ora svizzera anche Flightradar24, il popolare sito che permette di tracciare le rotte dei vari aerei nel mondo, è nel mirino degli attacchi, come confermato dai gestori che ne hanno dovuto limitare l'accesso. Il sito aveva tracciato l'aereo della Speaker della Camera Nancy Pelosi che, dopo la partenza dalla Malaysia, sembrava essere diretto verso la base americana di Guam, nel Pacifico. Poi, spiega ancora Anonymous, un cambio di rotta e l'aeromobile (che adesso non sembra più essere tracciabile) verso Taipei.