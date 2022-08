Escursionista inseguito da un'orsa

L'uomo era nei boschi con il cane libero, anche se a pochi metri dal padrone. Secondo quanto ricostruito dalla testimonianza dell'escursionista, dopo l'incontro l'orso ha messo in atto quello che tecnicamente viene definito un falso attacco e successivamente ha inseguito l'uomo per un breve tratto, fino a quando questi, impaurito, non ha scavalcato la recinzione di un frutteto da dove poi ha raggiunto la sua abitazione.