Bloccati sul Cervino, in salvo dopo 15 ore

AOSTA - Tragedia sfiorata per due alpinisti polacchi. I due sono rimasti bloccati per oltre 15 ore, a quota 4'000 metri, sul versante italiano del Cervino prima di essere tratti in salvo dal Soccorso alpino valdostano (Sav). Si tratta di due uomini di 43 e 34 anni. Portati in ospedale ad Aosta, sono in stato di lieve ipotermia e le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.