Irruzione nelle case private per scovare i positivi: le autorità si scusano

Non è la prima volta che le autorità cinesi vengono accusate di utilizzare la forza per tentare di arginare la diffusione del coronavirus, soprattutto nei condomini, tra l'installazione di barriere e sbarre di ferro davanti alle porte per evitare di far uscire i residenti. La Cina prosegue infatti con la strategia zero-Covid, che attraverso test e lockdown mira ad azzerare i contagi. Il metodo utilizzato però ha già portato all'esasperazione i cittadini delle zone maggiormente colpite dalle misure, come quelle registrate a Shanghai.