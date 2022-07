Strage di migranti a San Antonio, 22 erano guatemaltechi

Per confermare il riconoscimento dei cittadini deceduti, si dice poi, il processo ha previsto il prelievo delle impronte digitali e, nel caso di minori, un intervento di parenti che hanno visionato materiale fotografico. Infine il ministero degli Esteri ha chiarito che due delle persone in un primo tempo identificate come messicani, erano invece partiti dal Guatemala e avevano ottenuto in Messico falsi documenti d'identità.