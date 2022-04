L'attesa dell'offensiva su Lugansk, tra i bombardamenti e la difficoltà nello sfollare i civili

KIEV - «Capiamo che ci sarà un'offensiva a breve. Ci sarà una grande battaglia per il Donbass. Vediamo che c'è un accumulo di forze, mezzi, un'enorme quantità di attrezzatura. Da qualche parte alle 3 o le 4 del mattino inizierà un massiccio bombardamento, i russi useranno tutte le armi che hanno. Bene, prepariamoci». Lo dice in una intervista all'Ukrainska Pravda Sergiy Gaidai, governatore della regione di Lugansk, diventata una delle zone più pericolose del Paese.

«Nella parte orientale dell'oblast (la regione, ndr) il bombardamento è continuo su tutto il territorio - racconta - le città più colpite sono Rubizhne, l'intera comunità montana e Popasna. Continuiamo a evacuare i civili ogni giorno, c'è un accordo con la compagnia ferroviaria ma i russi bombardano i binari anche nelle aree vicine. Ecco perché sta diventando sempre più difficile per noi, ma stiamo ancora portando via la popolazione».

«Tutti gli ospedali sono stati bombardati - continua - buona parte delle case sono state completamente distrutte o danneggiate. Non riusciamo neanche a fare verifiche perché i bombardamenti russi sono intensi e continui».

L'esercito russo - spiega Gaidai - usa artiglieria pesante, mortai di tutti i calibri, sistemi di tiro Hail, Tornadoes, Hurricanes, missili da crociera, aerei. «È semplicemente orribile. Le infrastrutture sono completamente distrutte, I principali tubi di alimentazione del gas bruciati, così quelli dell'acqua e i cavi elettrici. Non so come ma i nostri tecnici stanno cercando di fare riparazioni, a volte è possibile fare qualcosa di incredibile: non so neanche come sia possibile che in alcune zone ci siano luce e gas», conclude.