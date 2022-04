Chiunque può iscriversi al prossimo viaggio intorno alla Luna

CAPE CANAVERAL - Il prossimo mese di giugno, avrà luogo la missione Artemis I. In vista dell'occasione, la Nasa ha deciso di dare la possibilità al pubblico di viaggiare con lei. Gratuitamente.

L'iniziativa si chiama "Fly your name around the Moon!". Sulla navicella spaziale Orion, che insieme allo Space launch system effettuerà il primo viaggio di prova intorno alla Luna senza equipaggio, ci sarà un hard disk. Su questo dispositivo si potrà inscrivere il proprio nome e in cambio verrà inviato a ogni utente un boarding pass simbolico, che darà accesso a diverse altre missioni e a informazioni sui progetti attualmente in corso della Nasa.

L'obiettivo dell'agenzia spaziale è coinvolgere il più possibile il pubblico in quella che descrive come «la missione che dimostrerà il nostro impegno e la nostra capacità di portare l'esistenza umana fin sulla Luna e oltre».