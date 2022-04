Una volpe aggredisce i passanti nei pressi del Campidoglio

WASHINGTON - Giornalisti, deputati e sportivi. Una volpe ha attaccato diverse persone ieri nei presi del Campidoglio degli Stati Uniti. C'è chi è stato morso e chi graffiato, alcune persone si sono solo ritrovate con i pantaloni lacerati. In sei in tutto hanno riportato di aver fatto un triste incontro con l'animale furbo.

Dopo giorni di ricerche e diverse segnalazioni, i funzionari della protezione animale cittadina hanno preso la volpe che si è resa colpevole di diverse aggressioni. La Polizia del Campidoglio ha condiviso svariate immagini della cattura, precisando che l'animale verrà ricollocato, senza indicare precisamente dove.

Da giorni la volpe si aggirava nei dintorni della sede del Congresso. Non è raro a Washington incontrare questa specie, ma normalmente non si incorre in attacchi. La polizia, che crede che l'animale catturato avesse una tana vicino a dove è stata catturata, crede che possano esserci altri esemplari nella zona e in tweet ha chiesto alla popolazione di «non avvicinarsi a nessuna volpe».

Già perché almeno sei persone sono state aggredite, tra cui Ami Bera, membro della Camera dei Rappresentanti, che al Washington Post ha raccontato che «ieri è stato sicuramente il mio giorno più insolito negli ultimi dieci anni». Ha sentito qualcosa saltargli sulla gamba e quando si è voltato si è trovato davanti una volpe. Quindi con un ombrello ha cercato di tenerlo lontano.

Su Twitter esiste un account dedicato alle volpi di Washington DC. L'ultimo post apparso sul profilo è un vero e proprio comunicato: «In quanto volpe, non posso parlare. E troppo spesso nessuno prende parola per me. Mi prendono in giro nelle canzoni, indossano la mia pelle e mi braccano nella mia casa come fossi una criminale. E per cosa, chiedo io? Che cosa vi hanno mai fatto le volpi? Oggi, sono stata rimossa con la forza dalla mia tana da degli individui davvero spaventosi e cattivi. Sono innocente. Questa non è la fine».

PLEASE SEE MY OFFICIAL STATEMENT BELOW! pic.twitter.com/n2nKZ2kGao — Capitol Fox (@thecapitolfox) April 5, 2022

U.S Capitol Police