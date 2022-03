«Putin usa la sua propaganda per chiamarci nazisti per trovare un pretesto per uccidere gli ucraini»

Maksim Zhorin, ai vertici del battaglione Azov, è sicuro che il referendum russo a Lugansk «sarà fasullo»

«Non c'è alcun legame tra noi e il movimento nazista. Il nostro scopo è salvare l'Ucraina e la sua integrità. Putin usa la sua propaganda per chiamarci nazisti per trovare un pretesto per uccidere gli ucraini». È quanto sottolinea in un'intervista all'agenzia italiana Ansa Maksim Zhorin, terzo comandante della brigata Azov, attualmente operativo nell'Oblast di Kiev.