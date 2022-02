Quasi 400 feriti e undici morti, ultimo bilancio del terremoto

SUMATRA - Una scossa di magnitudo 6.2 ha messo in ginocchio sabato un'isola dell'Indonesia. Nel bilancio aggiornato si contano undici morti, più di 400 feriti e 13'000 sfollati.

Le autorità di Sumatra hanno trovato altri tre corpi senza vita, portando il totale delle persone decedute in seguito al sisma di sabato a undici. I feriti sono quintuplicati. Dagli 86 che si contavano domenica, oggi sfiorano i 400. Ma non tutti sono in condizioni critiche. Solo 42 in questo momento sono ancora sotto osservazione. Tuttavia, mancano ancora all'appello quattro persone. I soccorritori pensano che siano finite sotto una frana.

Come riporta il Guardina, almeno 13'000 persone sono rimaste senza casa e più di 1'400 edifici sono stati danneggiati dalla scossa. Posizionata sulla cintura di fuoco, Sumatra è un'isola che affronta spesso terremoti, tsunami ed eruzioni. L'ultimo sisma più forte di quello avvenuto sabato risale al gennaio del 2021, nel quale 105 persone hanno perso la vita.

Afp