Russia e Bielorussia hanno dato inizio alle esercitazioni, Kiev le considera «pressione psicologica»

MINSK - Hanno preso il via oggi le esercitazioni militari congiunte tra Bielorussia e Russia, che tanta preoccupazione hanno creato nella comunità internazionale - nel contesto di un presunto tentativo d'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Mosca.

Le manovre, denominate Union Resolve 2022 e pianificate dai vertici nazionali lo scorso mese di dicembre, si stanno svolgendo presso svariati campi d'addestramento in territorio bielorusso e sono in programma fino a domenica 20 febbraio. Le esercitazioni sono focalizzate sul «combattere il terrorismo» e sulla «soppressione e il respingimento di aggressioni esterne nel corso di un'operazione difensiva», ha spiegato il ministero della Difesa russo. Anche quattro aeroporti sono coinvolti.

Le truppe si addestrano sul terreno allo scopo di rafforzare la protezione del confine statale e impedire la penetrazione di bande armate illegali, spiega il ministero. L'obiettivo è chiudere i canali di consegna di armi e munizioni e bloccare ed eliminare gruppi sovversivi presenti sul territorio e pattuglie di ricognizione nemiche.

L'Ucraina non è direttamente interessata dalle operazioni ma non guarda in maniera neutra a ciò che sta succedendo alle sue porte. «L'accumulo di forze al confine è la pressione psicologica dei nostri vicini», ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un comunicato. «Oggi abbiamo abbastanza forze per difendere con onore il nostro Paese».

keystone-sda.ch