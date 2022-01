I soldati che si sono ammutinati avrebbero arrestato il presidente Kabore

OUAGADOUGOU - Il presidente del Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré sarebbe nelle mani dei soldati che ieri si sono ammutinati. Lo riferisce France 24 che cita fonti locali, che hanno assistito a un pesante scambio di colpi d'arma da fuoco attorno alla sua residenza nel corso della notte tra domenica e lunedì. I residenti hanno riferito di aver visto un elicottero volteggiare sopra la casa di Kaboré.

Domenica i militari hanno organizzato ammutinamenti in varie caserme per protestare contro la carenza di risorse per la lotta contro le milizie islamiste e chiedendo la rimozione dei vertici militari. Il governo ha negato che sia in corso un colpo di stato e ha sottolineato come le richieste dei ribelli non prevedevano la destituzione di Kaboré.

Varie fonti della sicurezza nazionale confermano che Kaboré si trova in una caserma della capitale Ouagadougou e insieme a lui ci sono il presidente del Parlamento, Alassane Bala Sakandé, nonché alcuni ministri.

keystone-sda.ch / STR (Sam Mednick)