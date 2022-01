Si rifiuta di tenere la mascherina, l'aereo è costretto a fare dietrofront

MIAMI - È riatterrato un'ora e 48 minuti dopo essere decollato dall'aeroporto di Miami, il tutto perché una passeggera si rifiutava categoricamente di tenere sul volto la mascherina.

Il volo in questione, il Miami-Londra della American Airlines ha quindi dovuto fare retrofront. La causa ufficiale, riporta la compagnia in comunicato, cita la Cnn: «una cliente non collaborativa che si è rifiutata di rispettare le norme federali per quanto riguarda la mascherina».

Una volta tornato al gate, la donna è stata scortata fuori dal volo dalla polizia mentre il volo - che trasportava 129 passeggeri - è stato annullato.

Stando ai dati dell'Amministrazione federale dell'aviazione (FAA) dall'inizio dell'anno ci sono già stati 91 incidenti relativi alle mascherine sui voli americani (su 151 passeggeri problematici). E 32 indagini sono state aperte.