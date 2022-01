Florida: agente nei guai per aver aggredito una collega

MINE - Deve aver visto qualcosa che proprio non riusciva a mandare giù, l'agente del dipartimento di Sunrise, in Florida, che ha deciso di mettersi contro a un suo collega... Grosso il doppio di lei. Erano le 14.10 del 19 novembre scorso, fermi sulla strada, dei poliziotti stavano effettuando un arresto.

A quanto pare, il fermato non aveva alcuna intenzione di farsi caricare nella pattuglia, ed è a quel punto che l'inquadratura si sposta verso una agente, che correndo contro un collega, lo allontana dall'arrestato tirandolo per la cintura. Cosa abbia visto per farla scattare in quel modo, non è stato ripreso dalla bodycam indossata da un terzo collega.

Quello che però si vede molto bene, è la reazione spropositata del poliziotto, che afferra violentemente per il collo la coraggiosa, sbattendola contro un'auto. Il video è stato divulgato solo dopo un paio di mesi dal fatto. Il dipartimento di Sunrise, ha aperto un'indagine contro il violento agente.