Il «miracoloso» atterraggio di fortuna di un'eliambulanza in Pennsylvania

PHILADELPHIA - Stava trasportando una madre e una bimba di 2 anni in ospedale quando, all'improvviso, è precipitato. Poteva tradursi in tragedia lo schianto di un elicottero, avvenuto nella Contea di Delaware in Pennsylvania, ma così non è stato.

Il violento atterraggio di fortuna dell'eliambulanza nei pressi di una chiesa è stato subito etichettato come «miracoloso» tanto dai media quanto dai soccorsi. I quattro occupanti - ovvero pilota, copilota, bambina e mamma - sono rimasti feriti ma non in modo grave. Incredibile anche il fatto che nessuna persona al suolo sia rimasta coinvolta nello schianto.

Il velivolo, riporta la CBS, era diretto all'Ospedale pediatrico di Philadelphia e ha avuto problemi in volo 47 minuti dopo essere decollato, con la piccola paziente a bordo, da Hagerstown, Maryland.