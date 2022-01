Bimbo ucciso dal padre: la comunità si stringe attorno a mamma e nonni

VARESE - C'erano un centinaio di persone nella chiesa di Santa Croce a Schianno, in provincia di Varese, e circa 2500 persone assistere in streaming al momento di preghiera per il bimbo di sette anni ucciso dal padre a Capodanno. La comunità si è stretta alla mamma, che è stata ferita dal marito, e ai nonni materni, tutti presenti a questo momento di raccoglimento, che precede il funerale in programma domani.

«Siamo tormentati, agitati, turbati, siamo tristi, disorientati abbiamo paura - ha detto il parroco don Stefano Salipigni - stiamo male, proviamo un fortissimo dolore perché abbiamo voluto bene» al bambino «e questo dramma che ha travolto lui, la sua mamma, i suoi nonni, i famigliari che gli hanno voluto bene ci ha colpito duramente tutti».

E a loro ha voluto dire grazie: «La vostra presenza in mezzo a noi è coraggiosa. Siete usciti da casa questa sera dopo tutte le fatiche di questi giorni, dopo un dolore enorme. Forse la vostra presenza ci testimonia quanto è forte l'amore. Ci fa sperare che davvero l'amore possa risolvere tante cose». «Donaci il tuo Spirito Santo - l'invocazione - perché senza questa forza noi non ne abbiamo per proseguire e vincere tutto il male che abbiamo conosciuto attraverso questo dramma».

«Vogliamo pregare per questo bambino - ha aggiunto il parroco-, per tutti i bambini, in modo particolari per quelli che stanno vivendo un momento di sofferenza. Ora hanno un protettore in più in cielo». Un pensiero è andato però anche chi tanto male lo ha procurato: «Vogliamo pregare per tutti coloro che fanno del male perché si pentano, si convertano e non lo facciano più».