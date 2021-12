La strana sortita di un cerbiatto in un canapaio del Massachusetts

BOSTON - Il gestore di un negozio di articoli CBD si è trovato vetrine infrante e altri disastri all'interno della sua attività a Amesbury nel Massachusetts,Vandali in cerca di divertimento? Ladri in cerca di qualcosa per rilassarsi un po'? No, semplicemente un curioso cervo che è piombato nello stabile saltando da una finestra... Chiusa!



Le immagini della videocamera di sicurezza rivelano esilaranti particolari di questa gita in paese dell'impavido animale. Il gestore garantisce che prima di sfondare il vetro della porta per uscire dal negozio, il cervo non ha "fatto uso" di sostanze derivate dalla Cannabis.