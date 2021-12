Cade una gru a Torino, morti tre operai

TORINO - Attimi di terrore in via Genova a Torino. Questa mattina una gru in costruzione si è schiantata al suolo, portando con sé tre operai al lavoro sul cantiere. Coinvolte nell'incidente diverse persone che stavano percorrendo la via.

Erano in tre. Tutti in cima al braccio di ferro che stavano installando in vista di un rifacimento del tetto di un palazzo in via Genova 107. Ma per cause ancora da stabilire, verso le 10 la gru è prima ondeggiata e poi è caduta al suolo. Diversi testimoni hanno riferito ai media italiani di aver visto i tre operai che cercavano di tenersi, ma il loro sforzo non è valso a nulla. Sono rimasti sotterrati da blocchi di cemento. Uno è morto sul posto, il secondo mentre i soccorritori lo portavano in salvo e il terzo in ospedale.

Anche alcuni passanti sono rimasti coinvolti. Una donna è stata colpita alla testa da dei calcinacci e un uomo, che si trovava a mordo della sua auto è rimasto schiacciato. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, ma nessuno dei due si trova in condizioni tali da metterne in pericolo la vita. Il Corriere della Sera riferisce che l'automobilista è uscito da solo dall'abitacolo.

Le cause del crollo sono ancora da stabilire, ma c'è già una prima ipotesi. Secondo i comandante dei Vigili del Fuoco Agatino Carrolo, potrebbe esserci stato «un cedimento strutturale alla base della torre».