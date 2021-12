I tornado mietono danni e vittime, dall'Illinois al Tennessee

NEW YORK - Una potente perturbazione ha attraversato parte degli Usa nelle scorse ore dando vita ad almeno 19 tornado in cinque Stati e causando ingenti danni e vittime.

I morti attribuiti al maltempo sono almeno due in Arkansas, riferisce la Cnn, dove uno dei tornado ha colpito anche una casa di riposo, a Monette. Nel vicino Mississippi, a sole otto miglia, a Leachville, una donna ha perso la vita dopo che la tempesta ha fatto sì che i clienti di un minimarket rimanessero intrappolati nel negozio.

Anche in Tennessee si contano i danni e diverse persone rimaste intrappolate per ore. Mentre in Illinois è stato danneggiato un magazzino di Amazon, a Edwardsville che si trova 24 miglia a ovest di St. Louis in Missouri, che pure è uno degli Stati colpiti, come anche il Kentucky. Qui, il governatore dello Stato, Andy Beshear, nella notte ha dichiarato lo stato di emergenza e disposto l'intervento della Guardia Nazionale. «Potrebbero essere fino a 100 le persone morte a causa dei tornado che hanno colpito il Kentucky» ha aggiunto.

Nel complesso la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti gli Usa e sono circa 157'000, in sei stati, i residenti rimasti al buio a causa di problemi alla rete elettrica.

100 dipendenti bloccati in un magazzino Amazon - La tempesta ha anche travolto un magazzino di Amazon a Edwardsville, in Illinois, dove sono fino a 100 i dipendenti rimasti intrappolati nella struttura, stando ai media locali.

L'intervento dei soccorsi si è protratto nella notte nel tentativo di liberare il maggior numero di persone possibile dalle macerie cui è ridotto almeno un terzo della struttura. All'interno del magazzino, infatti, erano numerosi i dipendenti presenti per il turno serale per via del lavoro extra dovuto agli ordini natalizi.





keystone-sda.ch (Robert Cohen)