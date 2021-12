Eitan tornerà in Italia il 3 dicembre

TEL AVIV - Dopo il no della corte di Tel Aviv all'appello dei Peleg, i nonni paterni, il piccolo Eitan tornerà in Italia. L'arrivo, scrive il Corriere della Sera, è previsto per questo giovedì 3 dicembre.

Il bimbo, unico superstite della tragedia del Mottarone, tornerà nella casa pavese della zia Aya Biran a Travacò Siccomario. Questa sera i nonni, accusati di sequestro di persona in Italia, potranno salutarlo un'ultima volta.

Si conclude così la vicenda che aveva visto il nonno Shimon Peleg - per il quale è stato emesso un mandato di cattura internazionale - rapire il piccolo, imbarcandolo poi su un jet privato a Lugano Agno, per poi partire per Israele. Quel volo, continua il Corriere, era costato ai coniugi 43'000 euro.