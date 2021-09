Dopo la gita con il nonno, Eitan imbarcato su un jet privato e portato all'estero

PAVIA - È uscito dalla casa della zia per fare un giro pomeridiano con il nonno, e non è più tornato. Si indaga a Pavia sulla scomparsa del piccolo Eitan, il bimbo di 6 anni unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il piccolo - affidato alla zia paterna residente nella città lombarda - sarebbe stato prelevato dal nonno israeliano 58enne ed espatriato in Israele a bordo di un jet privato. Come confermato dalla polizia pavese il nonno era in possesso del passaporto del bambino.

L'atterraggio in Israele è stato confermato alle autorità italiane da parte israeliana. Nei confronti dell'uomo la Procura di Pavia ha aperto un fascicolo per sequestro di persona.

Come riportato dai media italiani, Eitan era finito nel bel mezzo di un animato contenzioso fra le sue due zie, quella paterna e italiana e quella materna e di Tel Aviv. Proprio quest'ultima riteneva che per la sorella, e madre del bimbo, «erano importanti l'identità ebraica e israeliana», ritenute a rischio «di essere cancellate» in Italia.

Stando sempre dall'edizione di Torino del Corriere della Sera, l'avvocato della donna aveva in precedenza parlato di «una presa in ostaggio» del bambino che da poco aveva smesso il gesso per le fratture riportate, e aveva ricominciato a vivere più o meno normalmente. In questi giorni frequentava la scuola estiva con l'aiuto di un deambulatore.