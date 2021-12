Corre per le gallerie della metro e poi ha un infarto

MILANO - Una folle corsa nelle gallerie della metro e poi il cuore che è andato in arresto. Un 25enne stamattina ha seminato il caos a Milano. Per circa un quarto d'ora si è avventurato sui binari, costringendo i treni a fermarsi, per poi accasciarsi su una banchina, davanti agli sguardi increduli dei passeggeri in attesa del convoglio. Il ragazzo è stato portato d'urgenza in ospedale.

Non si sa se la causa sia l'assunzione di droghe o se quanto avvenuto stamattina sia frutto di una scelta cosciente. Ma dalle prime ricostruzioni fornite da Milano Today emerge che un ragazzo di 25 anni verso le 07:30 di questa mattina è sceso nella metro alla fermata Pasteur ed è entrato correndo nella galleria della linea rossa. Arrivato nei pressi di Loreto, all'incrocio tra la M1 e la M2, ha cambiato direzione e si è avventurato nelle gallerie della linea verde.

Ha raggiunto così la fermata di Caiazzo dove è stato fermato. In tutto sono passati circa 15 minuti dall'inizio della sua folle corsa. Il ragazzo versava in un chiaro stato di agitazione e lì, sulla banchina, è andato in arresto cardiaco e si è accasciato a terra. Da parte dei presenti è stato subito effettuato il massaggio cardiaco. È stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.

Sull’account Twitter dell'Azienda dei trasporti milanese, Atm, il primo avviso di treni fermi è stato diramato alle 07:23: «Una persona in galleria ci costringe a sospendere la circolazione tra Villa San Giovanni e Palestro». I disagi al traffico ferroviario sono andati avanti fino alle 09:55: «I soccorsi si sono conclusi. Riaprono tutte le stazioni e i treni tornano a viaggiare sull’intera linea e per tutte le destinazioni».