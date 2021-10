Molestie sessuali e favoritismi: così è stato licenziato il direttore di uno dei più importanti quotidiani tedeschi

BERLINO - Il licenziamento in tronco di Julian Reichelt è iniziato con una carriera in ascesa. Per anni il giornalista ha abusato della sua autorità nei confronti di stagiste e dipendenti e per anni, nonostante le denunce, il presidente del gruppo editoriale Mathias Döpfner lo ha difeso e promosso a direttore della Bild, uno dei maggior media europei.

La questione Reichelt inizia nel 2016, quando aveva 36 anni. A quel tempo aveva una relazione segreta con una tirocinante di 25 anni. Come riportato in una testimonianza depositata agli investigatori di uno studio legale assunto dalla Bild per chiarire il comportamento del giornalista all’interno della redazione, l'uomo sapeva di non poter avere una relazione con la giovane dipendente. Aveva infatti detto: «se lo scoprono, mi licenziano».

Eppure le cose sono andate diversamente. Perché la relazione andò avanti e sempre in quel mese di novembre una donna che lavorava alla Bild denunciava di essere stata molestata da Reichelt. Allontanato, tornò qualche tempo dopo, promosso al primo posto della redazione.

Il New York Times ha raccolto la storia di una donna che nel 2018 era praticante alla Bild e che era stata portata da Reichelt in un albergo non lontano dal posto di lavoro dove avevano fatto sesso. L'allora praticante lo aveva raccontato in un'inchiesta interna avvenuta a marzo, ma il risultato fu che il direttore venne sospeso per 12 giorni, dopo i quali reintegrò l'azienda senza nessun cambiamento, se non che fu affiancato da una condirettrice, Alexandra Würzbach. La donna aveva inoltre spiegato che aveva guadagnato un posto migliore per quella relazione e che un editore le aveva detto: «Sono stanco di dover assumere donne con cui il signor Reichelt ha avuto rapporti».

È inoltre saltato fuori nell'inchiesta il fatto che il presidente di Axel Springer cercava di coprire il direttore della Bild. Questo perché, come rivelano dei messaggi mandati a un amico il primo marzo, aveva scritto: «Dobbiamo stare particolarmente attenti nelle indagini perché il signor Reichelt è l'unico e ultimo giornalista in Germania che ha ancora il coraggio di ribellarsi al nuovo stato autoritario della DDR», o Germania dell'Est comunista. Questo in riferimento alle chiusure imposte da Angela Merkel durante la pandemia.

Tutto ciò era rimasto interno all'azienda finché le testimonianze dell'indagine interna non sono arrivate nella redazione del New York Times, che le ha pubblicate. Tra le dichiarazioni più d'impatto da parte di impiegati, giornalisti ed editori c'è la seguente: «Chi va a letto con il capo, ottiene un lavoro migliore». La redazione newyorkese ha spiegato che le carte consultate hanno rivelato «una cultura del lavoro che mescolava sesso, giornalismo e denaro aziendale».

Lo scandalo esploso, Julian Reichelt è stato licenziato in tronco dopo la pubblicazione. Lo ha comunicato lo stesso presidente e amministratore delegato di Axel Springer in una nota, con l'accusa al giornalista di aver abusato della sua posizione per anni per molestare le dipendenti e di non aver saputo separare la sfera privata da quella professionale.