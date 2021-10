Paesi Bassi, crolla parte della tribuna a fine partita

NIMEGA - Una parte di una tribuna di uno stadio è crollata oggi in Olanda alla fine della partita di Eredivisie (la massima divisione calcistica olandese) tra NEC Nijmegen e Vitesse Arnhem. Non ci sono stati feriti, riferiscono i media locali.

La parta bassa della tribuna dello stadio di Nimega ha ceduto mentre una decina di tifosi saltavano per festeggiare la vittoria per 1-0 dell'Arnhem. «Che io sappia, non ci sono stati feriti», ha detto alla tv pubblica Nos Wilco van Schaik, presidente del NEC. «Sono senza parole, in questi casi ti passa di tutto per la testa».

Un container che si trovava sotto la tribuna ha evitato che la struttura crollasse del tutto, hanno evidenziato le immagini.