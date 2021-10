In Canada si sale su treni e aerei solo se vaccinati

OTTAWA - Diventa obbligatorio il vaccino per tutti i canadesi dai 12 anni in su che intendono salire su treni o aerei. La misura è stata annunciata dal premier Justin Trudeau: «Oggi completiamo due dei principali impegni che ci eravamo prefissati, rendere obbligatori i vaccini per viaggiare e per tutti i lavoratori federali».

«Si tratta di due misure tra le più stringenti al mondo», nella lotta alla pandemia, ha osservato. «Entro la fine di novembre - ha precisato - fare i test del Covid prima di viaggiare non sarà più un'opzione, chiunque abbia più di 12 anni e vuole prendere un treno o aereo dovrà essere pienamente immunizzato». Quanto all'obbligo d'immunizzazione per chi lavora, per il governo federale entrerà in vigore entro la fine di ottobre.